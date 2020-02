Nesta: “Milan, vanno sistemate un po’ di cose, ma Ibra è l’uomo giusto in questo momento”

MILANO – In occasione degli ‘Italian Sport Awards’, l’ex difensore rossonero Alessandro Nesta, oggi allenatore del Frosinone, ha parlato di Milan: “C’è bisogno di risistemare alcune cose, negli ultimi anni ci sono stati tanti cambi di proprietà con progetti sempre diversi. Adesso il club deve rivedere qualcosa per cercare di costruire un futuro vincente. Ibrahimovic? E’ il giocatore giusto per il momento che sta vivendo il Milan, un parafulmine così sa tenere botta davanti alle grandi responsabilità”.

