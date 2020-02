Nazionale, Mancini: “Per l’Europeo la squadra è quasi fatta”

MILANO – Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista degli Europei che si giocheranno il prossimo giugno: “Stiamo seguendo tanti giocatori, anche se chiaramente la squadra è quasi fatta. Dispiace molto per l’infortunio di Zaniolo, ma abbiamo tanti giocatori bravi che possono dare un contributo importante. In mezzo al campo siamo messi molto bene. Attacco? Belotti forse è un po’ in difficoltà visto il momento del Torino, Immobile invece sta facendo valanghe di gol. L’importante è che si facciano trovare pronti”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live