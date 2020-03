Nazionale, Insigne sicuro: “Europeo? L’anno prossimo lo vinceremo noi”

MILANO – L’attaccate e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito all’Europeo rinviato all’estate del 2021: “Sicuramente potevamo fare grandi cose, avevamo già un gruppo forte e solido. Vorrà dire che lo vinceremo il prossimo anno. Inoltre potremo contare anche sugli infortunati che saranno recuperati, e tutti noi avremo un anno in più di maturità che potrà esserci molto utile”.

