Napoli, Koulibaly verso la cessione. De Laurentiis punta Romagnoli: le ultime

MILANO – Uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato sarà Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli. Su di lui ci sono i principali club europei, i quali potrebbero dar vita ad un’asta di mercato presentando grandi offerte alla società partenopea. Qualora il Napoli cedesse il senegalese, Aurelio De Laurentiis potrebbe provare a sostituirlo con Alessio Romagnoli, attuale capitano del Milan. Ai microfoni di ‘Microfono Aperto’ ne ha parlato il giornalista Stefano Agresti: “Che il Napoli ceda Koulibaly è una possibilità concreta. In tal caso avrebbe bisogno di un eccellente difensore centrale per sostituirlo. Romagnoli del Milan può essere un’idea”.

SUL MILAN – “Il bilancio è negativo e non si vedono acquirenti concreti. Difficile ipotizzare un passaggio di proprietà a breve. Un aspetto fondamentale per la prossima stagione riguarderà la guida tecnica: l’ipotesi di Rangnick nella doppia veste allenatore-dirigente è quella più concreta”.

