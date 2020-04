Musso: “Mercato? Ho letto diverse cose, ma…”

MILANO – Mentre si fa sempre più probabile la cessione di Gigio Donnarumma, il Milan si guarda attorno per trovare un degno sostituto. Tra i profili maggiormente graditi ci sono quelli di Alessio Cragno del Cagliari e Juan Musso dell’Udinese. Quest’ultimo ha commentato le voci di mercato in un’intervista rilasciata a Racingmaniacos.com: “Ho letto diverse cose, ma sinceramente non ne so nulla. Sono tranquillo, ovviamente gli interessamenti mi fanno piacere. Se arriverà qualche proposta importante per me e il club, valuteremo insieme”.

