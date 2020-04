Musacchio: “Essere al Milan è un sogno. Spero di portarlo avanti”

MILANO – Attraverso il canale Instagram del Milan, Mateo Musacchio, difensore argentino rossonero, ha risposto ad alcune domande poste direttamente dai tifosi milanisti: “Il calcio mi manca tantissimo, mi mancano anche gli allenamenti. Ma questo è il momento di restare tutti a casa e pensare alla salute. La mia partita preferita con il Milan? Sicuramente l’esordio a San Siro, è stato un sogno realizzato. Per me stare al Milan e giocare a San Siro è un sogno e provo a dare il massimo per portarlo avanti. Mando un grande abbraccio a tutti. Dobbiamo lottare tutti insieme, è l’unica strada per uscire da questa situazione. Forza Milan!”.

