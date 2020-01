Mundo Deportivo – Suso, il Siviglia preme per il prestito: le ultime

MILANO – Ci sono ben tre casi spinosi in casa rossonera in questa parte finale del mercato di gennaio: Piatek, Paquetà e Suso. Quest’ultimo potrebbe tornare in Spagna, tanto che il Milan avrebbe già avviato una trattativa col Siviglia. Stando a ciò che riferisce ‘Mundo Deportivo‘, il club andaluso ha già trovato l’accordo col giocatore e sta cercando l’intesa anche con i dirigenti milanisti. La soluzione più accreditata, ad oggi, pare essere un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.