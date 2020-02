Moratti: “Inter più forte, ma è impossibile fare previsioni sul derby”

MILANO – Mancano tre giorni all’inizio di una delle partite più affascinanti del panorama calcistico mondiale: il derby di Milano. Una sfida in cui da un lato ci si gioca la possibilità di restare in corsa per lo Scudetto, dall’altro il sogno di agguantare il uarto posto, valido per la Champions League. I microfoni di PassioneInter.com ne hanno parlato con Massimo Moratti, ex Presidente nerazzurro: “Non sarà facile: sulla carta dovremmo essere più forti noi, ma fare una previsione sul derby è una cosa davvero impossibile”.

Caricamento sondaggio...