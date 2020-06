Morace: “Milan-Roma? Pioli ha una rosa più corta, ma ora c’è un’identità di gioco”

MILANO – A Lecce è arrivato sicuramente un bel segnale da parte del Milan, capace di vincere e convincere con una delle migliori prestazioni di tutta la stagione. Tuttavia, domenica la squadra di Pioli sarà chiamata ad un esame molto più ostico: a San Siro arriverà la Roma di Paulo Fonseca. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile ed oggi opinionista: “Il Milan ha una rosa ridotta rispetto a quella della Roma, ma secondo me è una squadra che ha trovato una sua precisa identità di gioco. Inoltre i rossoneri hanno lasciato anche dei punti per strada immeritatamente durante il campionato”.

