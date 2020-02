Moggi: “Milan, non basta Ibrahimovic”

MILANO – Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus che portò Zlatan Ibrahimovic per la prima volta in Italia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW parlando proprio del centravanti svedese: “Ai rossoneri sarebbe servito altro oltre al ritorno di Ibra? Probabilmente sì. Il Milan oggi con Zlatan può fare cose discrete, ad esempio nel primo tempo del derby ha dettato legge. Nel secondo tempo non c’era più l’Ibra del primo, così come tutti i giocatori di Pioli sono crollati sotto i colpi dell’Inter”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live