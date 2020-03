Mirabelli: “Donnarumma? Non sarà facile per il Milan rinnovargli il contratto”

MILANO – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, si è espresso a TMW sulla situazione contrattuale di Gigio Donnarumma: “Rinnovargli il contratto fu difficile, oggi sarà ancora più complicato trovare un’intesa. Il Milan è costretto a rinnovare o a metterlo sul mercato, ma sinceramente pensavo si tornasse a lavorare già da un po’ al nuovo contratto. Per il futuro, considerando il livello e l’età del calciatore, dico che bisogna stare attenti alla Juventus…”.

