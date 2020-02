Mirabelli: “Cercammo di portare Belotti al Milan, ma…”

MILANO – In vista del prossimo mercato estivo, il Napoli ha già iniziato a sondare il terreno per Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, vecchio pallino di Gennaro Gattuso. Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli un retroscena: “Quando ero al Milan trattammo Belotti, solo che non riuscimmo ad accontentare le richieste del Toro. E’ un giocatore straordinario e farebbe molto comodo al Napoli, perché sposerebbe alla grande l’idea di calcio di Gattuso. Lui al Milan l’avrebbe voluto tantissimo perché, oltre a fare sempre gol, è un centravanti che rispecchia un po’ il carattere di Rino. In campo non si risparmia mai”.

