Milik-Napoli, rottura totale: il Milan pianifica l’offerta…

MILANO – Il Milan torna prepotentemente su Arek Milik. A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, secondo cui la società meneghina starebbe pensando di presentare un’offerta ufficiale: il cartellino di Franck Kessié più un conguaglio economico. Milik ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con il Napoli che, per non perderlo a parametro zero tra un anno, deve provare a cederlo nella prossima sessione di mercato. Gli estimatori per l’attaccante polacco di certo non mancano, ma sono ritenuti eccessivi i 40 milioni chiesti dal Napoli, considerando soprattutto che la scadenza del contratto si avvicina. Il Milan, dal canto suo, per abbassare la parte economica dell’operazione, starebbe pensando di inserire proprio il cartellino di Kessié, il quale gode di grande stima da parte dell’allenatore azzurro Rino Gattuso.

