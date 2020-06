Milenkovic: “Rinnovo con la Fiorentina? Al momento non ci penso”

MILANO – Nella prossima sessione di calciomercato Mateo Musacchio lascerà il Milan e, forse, anche Matteo Gabbia verrà ceduto, ma soltanto in prestito, per giocare una stagione in una squadra che gli garantisca la titolarità. Il Milan, dunque, cercherà un nuovo difensore per rimpolpare la propria batteria di centrali. Tra i nomi segnati sulla lista di Ivan Gazidis c’è quello di Nikola Milenkovic, in forza alla Fiorentina. Il giocatore serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana, sottolineando come in questo momento non stia pensando al rinnovo col club viola: “Rinnovo? Ho sempre detto che ne parleremo al momento giusto. Ora mi sembra prematuro, sta per ricominciare il campionato e sono concentrato solo sul campo”.

