Milanello – Oggi pomeriggio la rifinitura

MILANO – Il Milan sta finalmente trovando quella continuità spesso invocata da Pioli e domani, in Coppa Italia contro il Torino, è chiamato ad un’altra grande prova della stagione. In palio c’è il passaggio alle semifinali e, nonostante la squadra granata venga dal clamoroso 0-7 subito dall’Atalanta, servirà il miglior Milan per andare avanti nella competizione. Oggi pomeriggio, come riportato dal sito ufficiale del club, i rossoneri si ritroveranno a Milanello alle 16.30 per svolgere la rifinitura. Pioli, dal canto suo, non parlerà in conferenza stampa ma rilascerà un’intervista ai microfoni di Milan Tv.