Milanello – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Mercoledì, salvo ulteriori colpi di scena, si tornerà finalmente in campo, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Oggi i rossoneri hanno svolto il primo allenamento settimanale, ritrovandosi a Milanello in mattinata. Come riferisce il club meneghino sul proprio sito internet, la squadra ha prima lavorato in palestra, poi ha proseguito la fase d’attivazione muscolare in campo, con una serie di torelli. Infine, lavoro tattico e partitella di circa un’ora. Domani verrà svolta la rifinitura alle 14.30 e nel tardo pareggio ci sarà la partenza per Torino.

