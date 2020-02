Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Questa mattina la squadra rossonera si è ritrovata a Milanello, per svolgere il secondo allenamento settimanale in vista della partita di domenica contro il Genoa, in programma alle ore 12.30 a San Siro. Come riporta il sito ufficiale del club, dopo la solita attivazione muscolare in palestra, i giocatori agli ordini di Pioli si sono spostati in campo per effettuare dei torelli. Nella seconda parte della seduta, la squadra si è dedicata alla tattica e, infine, ha svolto una partitella. Per domani è previsto un allenamento al mattino.

