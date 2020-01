Milanello – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Archiviata la vittoria contro il Brescia, il Milan è tornato subito al lavoro per cominciare a preparare la prossima partita. Martedì sera, infatti, si torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia, contro il Torino a San Siro. Come riferisce il sito ufficiale del club, la squadra si è ritrovata questa mattina nel centro sportivo di Milanello, dividendosi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto una seduta defaticante in palestra, mentre gli altri si sono allenati in campo, con torelli ed esercitazioni tecniche. Nella giornata di domani, i rossoneri si alleneranno la mattina.