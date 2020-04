Milan, viavai in difesa: tre nomi sul taccuino di Gazidis

MILANO – Mentre resta ancora da definire la situazione di Alessio Romagnoli, il quale ha molto mercato ma potrebbe ugualmente rinnovare il contratto, il Milan si guarda attorno per rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato. Già, perché indipendentemente da ciò che deciderà il capitano, ci sarà più di un difensore che lascerà il Milan a fine stagione. In primis Mateo Musacchio, il quale ha definitivamente perso il posto da titolare. Anche Leo Duarte, che sta rientrando dopo un lungo infortunio, potrebbe partire, ma probabilmente in prestito. Inoltre non è certo che Simon Kjaer venga riscattato: il prezzo del suo cartellino è basso, ma l’aspetto anagrafico gioca a sfavore del danese.

Non è un caso che Gazidis abbia già segnato diversi nomi sul proprio taccuino, tutti molto giovani. Stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, in cima alla lista ci sarebbe Kristoffer Ajer, ventunenne centrale norvegese in forza al Celtic. Altro profilo gradito è quello di Evan N’Dicka, camerunese dell’Eintracht Francoforte. Nel mirino anche Boubacar Kamara, classe ’99 che gioca nel Marsiglia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live