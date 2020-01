Milan-Verona, Krunic scalpita per sostituire Bennacer: le probabili formazioni

MILANO – Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Torino, il Milan è pronto a catapultarsi nuovamente sul campionato, per continuare la propria corsa verso l’Europa. La squadra rossonera ospiterà domenica pomeriggio il Verona, una delle compagini più in forma di tutta la Serie A. Non a caso, gli scaligeri vengono da cinque risultati utili consecutivi ed hanno soltanto due punti in meno del Milan in classifica (con una partita ancora da recuperare). Insomma, i ragazzi di Pioli vogliono continuare la loro striscia positiva, ma devono fare i conti con un avversario molto ostico. Tra le fila rossonere non ci sarà Ismael Bennacer, squalificato per un turno: l’algerino verrà sostituito probabilmente da Rade Krunic. In attacco confermata la coppia Leao-Ibrahimovic, in difesa spazio ancora a Kjaer. Di seguito, le probabili formazioni.

Milan (4-4-2): Donnarumma, Conti, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Krunic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao. All. Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahamani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Borini, Di Carmine. All. Juric.