Milan-Verona: i precedenti con l’arbitro Chiffi

MILANO – Domani pomeriggio il Milan ospiterà l’Hellas Verona a San Siro per la terza giornata del girone di ritorno. La sfida verrà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, classe 1984 della sezione di Padova. Chiffi ha arbitrato il Milan in una sola occasione, proprio in questo campionato, nella partita contro il Bologna vinta al Dall’Ara dai rossoneri per 3-2 grazie alle reti di Piatek, Theo Hernandez e Bonaventura. Il Verona, invece, ha già quattro precedenti con questo direttore di gara, ed ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta.