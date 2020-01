Milan, una multa per Paquetà? Ecco la decisione del club

MILANO – Quello di Lucas Paquetà è un caso a dir poco spinoso in casa rossonera. Il centrocampista brasiliano, che non gioca titolare da ben due mesi (Milan-Napoli dello scorso 23 novembre), ha chiesto di essere escluso dai convocati per la sfida di Brescia. Mister Pioli ha avallato la sua richiesta e, stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il club ha deciso di non multare il giocatore. Tuttavia, l’ipotesi più concreta resta quella della cessione e, sia Paquetà che il Milan, attendono una mossa da parte del Paris Saint-Germain.