Milan, tutto su Milik dopo la partenza di Ibra

MILANO – Le strade del Milan e di Zlatan Ibrahimovic si separeranno al termine di questa stagione. Lo svedese non rinnoverà il proprio contratto e sta pensando concretamente di appendere gli scarpini al chiodo, lasciando il calcio giocato. Il club meneghino, dal canto suo, ha già individuato il sostituto: Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli. La società di De Laurentiis ha già acquistato Petagna per la prossima stagione, è molto vicina al rinnovo di Mertens e ha puntato gli occhi su Jovic del Real Madrid: tutti fattori che preannunciano la cessione di Milik, il quale non è mai stato un titolare inamovibile nell’attacco partenopeo. Ruolo che invece è pronto a garantirgli il Milan, proprio per sostituire Ibrahimovic. “Arek” è dunque in cima alla lista dei desideri della società rossonera, ma non sarà semplice trattare con il Napoli, che per il polacco ha sempre chiesto una cifra superiore ai 35 milioni.

