MILANO – Antonee Robinson sarà il sostituto di Ricardo Rodriguez, ufficialmente ceduto in prestito al PSV Eindhoven. Stando a ciò che riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, è tutto fatto per l’acquisto del terzino statunitense classe 1997. L’accordo è stato trovato sia con il Wigan che con il giocatore, il quale domani sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.