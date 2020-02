Milan-Toro: previsti circa 50.000 spettatori

MILANO – Alle 20.45 Milan e Torino si sfideranno in campionato, facendo calare il sipario sulla 24esima giornata. Il Diavolo è chiamato a vincere per accorciare su Roma e Cagliari in ottica Europa League. Una sfida da non fallire assolutamente, in cui il popolo rossonero è pronto ancora una volta a rispondere “presente“. Già, perché nonostante una stagione finora del tutto deludente, i tifosi milanisti non hanno mai abbandonato la squadra. Anche stasera, come riferisce Il Corriere della Sera, sono attesi circa 45-50 mila spettatori a San Siro.

