Milan-Torino, Sconcerti: “E’ più importante per i granata”

MILANO – Il giornalista Maurizio Sconcerti, intervistato da TMW Radio, si è espresso sulla sfida in programma questa sera fra Milan e Torino: “E’ più importante per il Torino, perché il Milan si è comunque riassestato nelle ultime settimane. Quella rossonera è una squadra scomoda in questo momento da affrontare: gioca da grande squadra senza esserlo, ma questo è un limite. Il Torino non so più cosa sia, è difficile spiegarsi come possa essere in quella posizione di classifica. Ci sono dei momenti in cui alcune squadre si esprimo al di sotto delle proprie possibilità. E’ una situazione molto complessa”.

