Milan-Torino, Pioli: “Vittoria molto importante, pensiamo una partita alla volta”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Torino: “E’ una vittoria molto importante, stiamo trovando identità, continuità ed equilibrio. Abbiamo fatto una buona partita, non era facile considerando che si trattava della terza sfida in sette giorni. Classifica? Io penso solo alla prossima partita, contro la Fiorentina, difficile e complicata. Dobbiamo pensare a vincere più partite che possiamo, poi a maggio vedremo dove saremo. Abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente, sto avendo belle risposte dalla squadra. E’ stata una settimana complicata, meritiamo questa vittoria arrivata contro una squadra insidiosa”.

TESTA ALLA PROSSIMA – “Ora recuperiamo le energie per poi ricominciare a lavorare. La prossima settimana avremo una trasferta molto difficile, da preparare nel migliore dei modi contro un avversario tosto. Musacchio? Non si è rifiutato di entrare, ha sentito un po’ di dolore nel riscaldamento ed è rimasto negli spogliatoi. Sono felice per Gabbia che meritava questo esordio, è affidabile anche se giovane”.

