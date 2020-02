Milan-Torino, Longo: “Ripartiamo dalla prestazione, per salvarci dobbiamo lottare”

MILANO – L’allenatore del Torino, Moreno Longo, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della sfida con il Milan: “Sono soddisfatto della prestazione, la squadra non si è disunita e ci ha provato fino alla fine. Dobbiamo migliorare tanto, bisogna essere sempre disposti a lottare. Classifica? Le tabelle non mi piacciono, se fai previsioni poi vengono smentite. Siamo di quanto sia delicata questa situazione Siamo in lotta per la salvezza, ogni partita dev’essere una battaglia. Bisogna lottare per salvarsi. Ora bisogna ritrovare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ma sono fiducioso nelle qualità di questo gruppo”.

