Milan-Torino, Laxalt: “Dobbiamo riscattarci, speriamo di riuscirci stasera”

MILANO – L’ex terzino rossonero Diego Laxalt, oggi in forza al Torino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Siamo molto dispiaciuti per ciò che è successo contro l’Atalanta. Abbiamo sbagliato tutto, è stata una partita da cancellare e adesso dobbiamo pensare solo a ripartire. Oggi abbiamo una sfida importantissima, c’è in palio il passaggio alle semifinali. Pensiamo solo alla partita di stasera, provando a riscattarci dopo la bruttissima sconfitta di sabato in campionato”.