Milan-Torino, Ibra e Piatek verso la panchina: la probabile formazione rossonera

MILANO – Si avvicina a grandi passi il fischio d’inizio di Milan-Torino, in programma questa sera alle 20.45 per decretare chi accederà alle semifinali di Coppa Italia. Stando a SportMediaset, Pioli potrebbe relegare in panchina sia Ibrahimovic che Piatek. Lo svedese, inevitabilmente, non può giocare ogni tre giorni e il tecnico rossonero potrebbe inserirlo a gara in corso in caso di necessità. Per il polacco, invece, sono sempre più forti le sirene di mercato e il suo trasferimento, probabilmente al Tottenham, si avvicina sempre di più. In attacco, dunque, dovrebbero esserci dal primo minuto Ante Rebic e Rafael Leao. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-4-2): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura, Leao, Rebic.