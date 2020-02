Milan-Torino: i precedenti in Serie A

MILANO – Questa sera calerà il sipario sulla ventiquattresima giornata di campionato, con la partita fra Milan e Torino. Due squadre che, nel massimo campionato italiano, si sono già affrontate 147 volte; il bilancio sorride ai rossoneri, usciti vincitori in 59 occasioni, a fronte di 55 pareggi e 33 sconfitte. Tuttavia, il Diavolo non batte il Toro in Serie A da sette sfide: le ultime sei sono termine con due vittorie dei granata (entrambe a Torino) e quattro pareggi. La squadra piemontese, dal canto suo, non riesce a battere il Milan a San Siro da ben 35 anni.

