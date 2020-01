Milan-Torino: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha diramato la propria lista dei convocati per la sfida di stasera in Coppa Italia, contro il Torino a San Siro. A differenza della partita in campionato di venerdì scorso, è presente anche Lucas Paquetá.

PORTIERI – Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. DIFENSORI – Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli. CENTROCAMPISTI – Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá. ATTACCANTI – Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.