MILANO – Davide Calabria, terzino destro del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia col Torino: “Affrontiamo un avversario che viene da una brutta sconfitta e che vorrà riscattarsi. Non bisogna assolutamente sottovalutare il Torino, che resta un avversario molto ostico. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida, ma dobbiamo scendere in campo dando il massimo per ottenere una qualificazione che sarebbe davvero importante”.