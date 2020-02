Milan-Torino, Ansaldi: “Situazione preoccupante, ma possiamo uscirne”

MILANO – Christian Ansaldi ha parlato in zona mista nel post partita di Milan-Torino: “Penso che la squadra non abbia giocato male, ma purtroppo non riusciamo a fare risultato. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi abbiamo mostrato un altro spirito rispetto alle ultime gare. Non so se ci sia un problema di testa, ma si è creato un clima negativo intorno a noi. L’unico modo per uscirne è tornare alla vittoria: abbiamo le qualità per riuscirci. La classifica ci preoccupa, ma mancano tante partite e dobbiamo pensare solo a ritrovare punti”.

