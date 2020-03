Milan, Suma: “Ecco cosa ha detto Gazidis alla squadra”

MILANO – Mauro Suma, giornalista di Milan Tv, ha parlato del confronto tenutosi ieri fra la squadra rossonera e l’amministratore delegato Gazidis: “Il dirigente ha parlato alla squadra del coronavirus, sottolineando come la priorità del Milan sia la salute dei suoi giocatori e dei dipendenti. Gazidis poi ha fatto luce sulla situazione societaria, parlando del progetto di Elliott e ha ribadendo totale fiducia a mister Pioli. Ho letto di un possibile scontro tra Gazidis e Ibrahimovic, ma nego fortemente in quanto lo svedese ha ascoltato il discorso dell’ad come tutti gli altri giocatori”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...