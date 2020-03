Milan, suggestione Bernardeschi

MILANO – Il nome di Federico Bernardeschi torna a circolare nell’orbita rossonera di mercato. Il calciatore della Juventus è stato corteggiato dal Milan già nello scorso gennaio e si è parlato anche di un possibile scambio con Lucas Paquetà. Affare che non è andato in porto ma, il futuro in bianconero di Bernardeschi, resta piuttosto incerto. Stando alla Gazzetta dello Sport, il classe ’94 probabilmente lascerà la Juve a fine stagione e il Milan è ancora fortemente interessato. Il club meneghino, quindi, potrebbe fare un tentativo concreto presentando un’offerta ufficiale. Tuttavia, la Juventus spara alto per il cartellino e bisogna fare i conti anche con l’ingaggio da oltre 4 milioni percepito dal giocatore.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...