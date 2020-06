Milan, slitta il rientro di Ibrahimovic: nel mirino la Spal

MILANO – Non è ancora possibile stabilire una data precisa per rivedere Zlatan Ibrahimovic in campo, ma l’iniziale speranza di un suo rientro per la sfida con la Roma sta svanendo. Nei prossimi giorni l’attaccante svedese si sottoporrà a nuovi accertamenti per il problema al polpaccio destro ma, secondo ciò che riferisce La Stampa, una sua convocazione contro i capitolini è difficilissima. Ci sono invece più possibilità che Ibra torni a disposizione di mister Pioli per la partita contro la Spal, in programma mercoledì 1 luglio.

