Milan, Shevchenko re del derby: 14 centri contro l’Inter, meglio di Meazza e Nordhal

MILANO – Mancano appena tre giorni al fischio di inizio di Inter-Milan, derby che potrebbe essere decisivo per la stagione di entrambe le compagini. Il Diavolo, per l’occasione, spera di recuperare il suo giocatore più importante: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha dovuto saltare la sfida col Verona – e la sua assenza si è sentita moltissimo – ma domani dovrebbe tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Insomma, la sua presenza per domenica sera non è ancora certa, ma le sensazioni sono molto positive.

Proprio Ibra, è stato l’ultimo giocatore a decidere in favore dei rossoneri un derby di campionato Inter-Milan: era il novembre del 2010 e il Milan si impose per 0-1 grazie ad un rigore trasformato da Zlatan. Volgendo lo sguardo al passato, vediamo come il miglior marcatore rossonero nella storia della stracittadina sia Andriy Shevchenko, autore di ben 14 centri contro l’Inter, più di Meazza (13) e Nordhal (11).