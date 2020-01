Milan, senti Serena: “Scambio Paquetà-Bernardeschi? Non lo farei, il brasiliano può dare tanto”

MILANO – Aldo Serena, ex centravanti di Milan e Juventus, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, commentando le voci sullo scambio che rossoneri e bianconeri potrebbero intavolare fra Paquetà e Bernardeschi: “Per ora Bernardeschi è incompiuto, così come Paquetà, che però ha l’alibi di essere arrivato in un campionato diverso, in una realtà diversa. Bernardeschi invece era andato alla Juve con grandi prospettive, ma non ha saputo ritagliarsi quello spazio che ci si aspettava. Forse è ancora alla ricerca del suo ruolo definitivo. Paquetà è un giovane di prospettiva che può dare tanto, mentre non conosco bene Bernardeschi. Uno scambio così lo trovo rischioso e, personalmente, non lo farei”.