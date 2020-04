Milan, senti Serena: “I giovani non bastano, confermerei Ibra. E Pioli va tenuto”

MILANO – I microfoni della Gazzetta dello Sport hanno intervistato Aldo Serena, ex bomber rossonero che si è espresso sull’attuale organico del Milan: “Se l’obiettivo è quello di tornare in Champions League, Pioli è l’uomo giusto per fare crescere questo gruppo. Mi pare però che la società abbia altre intenzioni. Serve chiarezza. I giovani di talento il Milan li ha già, ma l’errore commesso dal club è stato proprio quello di creare una rosa quasi priva di riferimenti con esperienza e qualità; penso a profili tipo Rakitic. Per reggere San Siro giocatori così sono indispensabili. Non a caso ritengo che un Ibra motivato come quello che abbiamo visto quest’anno vada confermato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live