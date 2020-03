Milan, senti Pochesci: “Giusto puntare su Plizzari, in prospettiva era meglio di Donnarumma”

MILANO – Al termine della stagione Alessandro Plizzari potrebbe tornare al Milan per restarci. Di lui ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, Sandro Pochesci, suo ex allenatore alla Ternana: “Ho avuto Plizzari a Terni, trovo giusto puntare su giovani come lui. Plizzari era in prospettiva anche meglio di Donnarumma. Ora però il Milan mi sembra una squadra di seconda fascia. Io sono milanista e vorrei che Gigio rimanesse, ma se fossi in lui andrei a giocare in Premier League”.

