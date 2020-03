Milan, senti Capello: “Rangnick? Non si può più giocare col fuoco…”

MILANO – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sempre più probabile approdo, a fine stagione, di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan: “Voglio dire solo una cosa al riguardo: la società dovrà fare attenzione ai tifosi. Perché non si può più giocare col fuoco. Vengono commessi gravi errori da anni e puntare su un allenatore straniero, per quanto bravo possa essere, è comunque un rischio in Italia, specialmente se si tratta della sua prima esperienza nel nostro calcio”.

