Milan, senti Amoroso: “Più fiducia a Maldini, deve avere carta bianca”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radiorossonera, Marcio Amoroso, ex attaccante del Milan, si è espresso sul ruolo ricoperto da Maldini nell’attuale dirigenza meneghina: “Paolo è una delle bandiere più importanti nella storia del Milan, se non la più importante in assoluto. Secondo me avrebbe bisogno di carta bianca quando si deve decidere. Se gli dessero più fiducia sono certo che nei prossimi anni il Milan ricomincerebbe ad essere fortissimo. Dopo che è andato via Berlusconi al Milan è cambiato tutto. Magari chi è arrivato dopo non ha capito pienamente la storia di questa società. Il Milan è il Milan: vederlo così mi dispiace tantissimo”.

