Milan, Saelemaekers fuori dal progetto: non sarà riscattato

MILANO – Arrivato a Milano alla fine dello scorso mercato di gennaio, Alexis Saelemaekers si sta già avvicinando all’epilogo della sua avventura rossonera. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’esterno belga, preso in prestito dall’Anderlecht, tornerà alla base. Il Milan infatti ha deciso di non riscattarlo. Se la stagione non ricominciasse e venisse annullata, l’esperienza del classe ’99 all’ombra della Madonnina si chiuderebbe con appena due presenze e trentatré minuti giocati.

