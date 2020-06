Milan-Roma, Saelemaekers: “Abbiamo dato tutto, qui sto benissimo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Alexis Saelemaekers si è espresso sulla vittoria ottenuta dalla squadra rossonera contro la Roma: “Oggi abbiamo dato tutto in campo, siamo molto soddisfatti per il risultato. È stata una partita difficile, fino a mezz’ora dalla fine abbiamo spinto tanto ed è stato decisivo il gol dell’1-0. E’ una vittoria davvero importante. Come sto al Milan? Mi trovo benissimo con tutti i miei compagni, sono molto felice di essere qui”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live