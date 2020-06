Milan-Roma, Fonseca: “Nella ripresa siamo crollati fisicamente, primo gol regalato”

MILANO – Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è stato intervistato dai microfoni di DAZN al termine della partita con il Milan: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, senza grande intensità ma mantenendo l’equilibrio. Nella ripresa siamo crollati fisicamente e il Milan ha pressato più alto. Purtroppo abbiamo regalato il primo gol, poi è diventato tutto più difficile. Il Milan ha dimostrato di essere più fresco, pur senza creare occasioni clamorose. E’ anche vero che il Milan ha avuto praticamente una settimana per preparare la classifica, tuttavia abbiamo commesso errori troppo gravi. Quarto posto? Dobbiamo lavorare per vincere le nostre partite e provare a centrare un piazzamento in Champions, anche se sappiamo che sarà molto difficile”.

