Milan, quanti danni fa il Coronavirus: come Gazidis potrà correre ai ripari

MILANO – Gazidis dovrà occuparsi anche dell’aspetto commerciale, provando ad aumentare i ricavi. La situazione in atto legata al Coronavirus di certo non lo aiuta e la perdita sul piano economico sarà ingente, tanto molti club potrebbero essere costretti a ripiegare sul mercato. Il Diavolo, per esempio, potrebbe sacrificare Gigio Donnaurmma, cercato da tempo dai top club europei. Il contratto di Gigio scadrà nel 2021 e senza un ulteriore, seppur piccolo, passo avanti nell’ingaggio come pretende Mino Raiola, difficilmente si giungerà ad un accordo per il rinnovo.