Milan, prosegue la maledizione infortuni: si ferma anche Saelemaekers

MILANO – Sembra davvero esser stato colpito da una maledizione il Milan, alle prese con molteplici infortuni. Dopo quelli di Rade Krunic, Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu, sono subentrati i problemi di Simon Kjaer e Mateo Musacchio, entrambi durante la partita di lunedì sera contro il Torino. Come se non bastasse, alla lista si è aggiunto anche Alexis Saelemaekers: come riporta il club meneghino, l’esterno belga ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra al termine dell’allenamento odierno e, nella giornata di domani, dovrà sottoporsi a degli accertamenti.



