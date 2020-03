Milan, Pobega verso un nuovo prestito: su di lui il Benevento

MILANO – Tommaso Pobega si è affermato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie B. Centrocampista del Milan in prestito al Pordenone, il classe ’99 ha svolto fin qui una stagione da protagonista in cadetteria, tanto che il Milan starebbe concretamente pensando di riportarlo alla base. Tuttavia, stando a calciomercato.com, l’ipotesi più accreditata è quella di un nuovo prestito.

Sulle sue tracce c’è il Benevento, il quale l’anno prossimo, con ogni probabilità, giocherà in Serie A. Una stagione nel massimo campionato trascorsa in prestito con la società campana, magari da titolare, potrebbe essere fondamentale nel processo di crescita di Pobega e questa soluzione pare essere gradita al Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live