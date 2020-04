Milan, Pobega è la carta per arrivare a Baselli: le ultime

MILANO – Nelle prossime settimane potrebbe intensificarsi l’asse di mercato fra Milano e Torino. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, il club rossonero avrebbe puntato gli occhi su un centrocampista granata: Daniele Baselli. Dal canto suo, il Toro apprezza moltissimo Tommaso Pobega, giovane centrocampista del Milan in prestito al Pordenone e protagonista di un grande campionato di Serie B. Secondo il quotidiano, Milan e Torino potrebbero accordarsi per uno scambio di giocatori, con l’aggiunta di un conguaglio economico in favore del club di Cairo.

